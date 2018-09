La Settimana della salute mentale parte col film di Scillitani al Multiplo di Cavriago

Dal 20 settembre al 1° ottobre si svolga la XIII edizione della “Settimana della salute mentale”, organizzata dall’Azienda Usl di Reggio, con il Comune di Reggio, il Centro di Storia della Psichiatria e numerosi altri enti e associazioni. Nell’occasione si svolgono diverse iniziative in giro per la città e la provincia.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 20 settembre, alle 20.30, al centro cultura Multiplo di Cavriago. Dal titolo “Un film, tante storie, tanti mondi…anche la luna!”, vedrà la presenza del regista Alessandro Scillitani che accompagnerà i presenti nella visione del suo ultimo lavoro “La libertà della luna”. Un viaggio in compagnia di coloro che vivono dall’altra parte della luna, poco lontano dalle vie consuete. Sono persone non comuni, che trascorrono le giornate in modo originale, fuori dagli schemi. Sono poeti, artisti, collezionisti, persone semplici, che spesso ignoriamo. Sono portatori di racconti straordinari, lontani eppure vicinissimi, perché la luna, volendo, possiamo raccoglierla specchiata in un bicchiere.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale e Dipendenze patologiche di Reggio. Ingresso libero. Partecipano Giovanna Barazzoni, del Centro di Salute Mentale di Montecchio, Tullio Masoni, critico cinematografico, Stefano Corradi, vicesindaco di Cavriago.

Per l’occasione, al centro cultura di Cavriago sarà allestita una vetrina tematica, curata dalla biblioteca scientifica Carlo Livi di Reggio, con film e libri sul tema.