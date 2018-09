Sedicente comunicazione del Comune sul “rapporto pubblico/privato”. Le aziende informano l’ente

Il Comune di Fiorano ha ricevuto più di una segnalazione da aziende fioranesi, alle quali è stato richiesto un appuntamento per “una comunicazione ufficiale del Comune sul rapporto pubblico/privato”. Le aziende chiedevano se davvero il comune stesse mandando addetti presso gli esercizi. In realtà costoro non avevano alcun titolo in quanto il Comune non li aveva autorizzati.

Il Comune aveva infatti consigliato, nel caso una impresa del territorio ricevesse una visita o una richiesta di appuntamento, di rivolgervi all’Urp del Comune per informarlo. Nella giornata di ieri un’azienda fioranese, in contatto con il sindaco Francesco Tosi, alla richiesta di incontro ha risposto che sarebbero stati presenti i titolari ed il sindaco. A quel punto c’è stata una repentina marcia indietro, adducendo fraintendimenti.

Il Comune invita pertanto le ditte, quando ricevono richieste a nome del comune e vogliono fugare qualsiasi dubbio, a segnalarlo.