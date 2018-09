Reggio Emilia, domani sera primo santo Rosario di monsignor Camisasca con partecipazione al digiuno

Domani, mercoledì 19 settembre, alle ore 20 nella cappella del vescovado a Reggio Emilia (con ingresso da via Vittorio Veneto 8), il vescovo Massimo Camisasca guiderà il primo santo Rosario con la partecipazione al digiuno. L’iniziativa, che si ripeterà una volta al mese (di seguito il calendario), era stata annunciata dallo stesso monsignor Camisasca al termine del Pontificale dell’8 settembre in Ghiara, quando il pastore – riprendendo la Lettera di Papa Francesco al Popolo di Dio sul doloroso tema degli abusi – aveva invitato i fedeli alla preghiera e al digiuno.

Questo uno stralcio delle parole dette dal vescovo Massimo in quell’occasione: “Per tutte queste ragioni, volendo dare un piccolo esempio, io stesso reciterò il santo Rosario una sera al mese, con tutti i fedeli che vorranno unirsi a me. Ci incontreremo presso la Cappella del Vescovado. Dopo la preghiera, al posto della cena digiunerò insieme a chi vorrà fermarsi: prenderemo un po’ di riso bollito ascoltando delle letture che ci accompagnino nel silenzio. Il costo della cena lo verseremo per gli alluvionati del Kerala. Desidererei che ogni parrocchia, nei limiti del possibile, offrisse per i suoi fedeli qualcosa di simile. Preghiamo tutti con fiducia filiale nel Signore e con sincero pentimento: «Risparmia Signore il tuo popolo!». Il grido di tutta la Chiesa salga a Dio, ben sapendo che dalla luminosità e dalla trasparenza del Corpo ecclesiale verrà un grande beneficio anche per il cammino di tutti gli uomini nel mondo”.

Date Rosari: 19 settembre – 17 ottobre – 28 novembre – 19 dicembre – 23 gennaio 2019 – 20 febbraio – 20 marzo – 17 aprile – 15 maggio.