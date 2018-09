Minaccia vicini con coltello, 30enne denunciato a Boretto

Rapporti di vicinato burrascosi culminati con gravi minacce e la comparsa di un coltello, hanno visto l’intervento dei carabinieri della stazione di Boretto che, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 30enne del posto ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. All’uomo i carabinieri hanno anche sequestrato un coltello da cucina lungo oltre 30 cm, di cui 18 di lama, utilizzato per minacciare una coppia di vicini.

Alla base della grave intimidazione i pessimi rapporto di vicinato che da tempo intercorrono tra i due nuclei familiari. E’ successo l’altro pomeriggio in un condominio dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti su input dell’operatore in servizio al 112 a cui era stata segnalata una lite condominiale. Giunti sul posto i militari accertavano che poco prima un 30enne reggiano e la sua compagna 27enne, a seguito di una lite scaturita per futili motivi con un vicino di casa, venivano minacciati da quest’ultimo che non esitava a puntare alla coppia un coltello, riferendo di voler “tagliare loro la testa”; minacce proferite peraltro alla presenza di testimoni. I carabinieri accertati i fatti si recavano presso l’appartamento del 30enne dove in effetti rinvenivano il coltello utilizzato per le minacce gratuite. Il coltello veniva sequestrato mentre il 30enne veniva denunciato alla Procura reggiana per il reato di minaccia aggravata e porto abusivo di armi.