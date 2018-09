Le iniziative che il Centro per le famiglie di Sassuolo propone tra settembre e dicembre

Con la festa “Tante famiglie per una città” e le proposte al Festival della Filosofia ecco le prime iniziative che hanno portato le famiglie con i loro bambini a vivere la città all’insegna dell’incontro, del gioco e del divertimento. Una città a misura di famiglie, che desidera valorizzare le loro grandi potenzialità, capace di restare in ascolto, per cogliere esperienze e bisogni. Una città che opera per far si che ciascuno si senta parte di una collettività ricca di “saperi”.

Il Centro per le famiglie propone opportunità e spazi finalizzati a sostenere una comunità informata, consapevole, competente e responsabile che, gradualmente, diventa protagonista del proprio tempo e spazio. Oltre alle ormai consuete aperture, a fine settembre partiranno presso la sala conferenze del Centro per le famiglie diverse proposte.

In collaborazione e con il contributo della scuola per l’infanzia Gesù Bambino una serata ad accesso libero e gratuito sull‘interessante tema dello sviluppo della sintonia tra genitori e bambini attraverso la lettura:

BOOK SHARING: condividere un libro con il proprio bambino per favorire lo sviluppo di una buona relazione ed accrescere le sue competenze sociali e cognitive.

Mercoledì 26 settembre 2018 incontro tenuto da Daria Vettori.

A seguire partirà un percorso ad iscrizione di 3 serate per genitori che vogliono approfondire la tecnica del Book sharing: Mercoledì 17 e 24 ottobre dalle 18.00 alle 19.45 e sabato 19 gennaio dalle 9.30 alle 12.00.

Altro tema di grande dibattito è il rischio e i bambini. Fare i genitori vuol dire anche accettare rischi, permettere ai nostri figli di sperimentarsi nel contatto con la natura, la vita all’aria aperta, gli animali. Permettere loro di mettere alla prova il loro corpo, sporcarsi, arrampicarsi, a volte ammalarsi per prendere la misura con il mondo e con se stessi.

“RISCHI DA CORRERE, OPPORTUNITA’ DA COGLIERE: conversazioni per famiglie sulle coraggiose sfide della quotidianità” è il titolo di alcuni incontri a due voci, esperti e specialisti della materia e pedagogisti che desiderano offrire una riflessione proprio su questo tema.

ANIMALI IN FAMIGLIA: RISCHI ED OPPORTUNITA’

Martedì 9 ottobre 2018 ore 20.45 con Elena Vaccari presidente Circolo Cinofilo Sassolese e Patrizia Montanari, Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza.

VITA ALL’ARIA APERTA E SALUTE DEI BAMBINI: QUALE EQUILIBRIO?

Lunedì 15 ottobre ore 20.45, con Molteni Gabriele Specialista Otorinolaringoiatra e Matteo Lei, Servizio Coordinamento 0-6.

Oltre alle serate ed agli incontri il Centro si offre come spazio ad accesso libero e gratuito dove tutte le famiglie possono sentirsi accolte per un momento di socializzazione tra bambini e tra genitori, per conoscere altre famiglie, per attività di gioco (spazi aperti).

In particolare ricordiamo:

Martedì mattina dedicato ai nonni che accompagnano i loro nipotini a giocare, a incontrare altri bambini e altre bambine in uno spazio dedicato a loro.

Giovedì mattina dedicato alle neomamme e neo papà con i loro bambini con proposte specifiche.

Inoltre, per trascorrere una domenica in compagnia di altri bambine/i e altre famiglie vi aspettiamo domenica 11 novembre e domenica 9 dicembre per un pomeriggio insieme.

Ed infine lo sportello informa famiglie e bambini presso il Centro per le famiglie è aperto sei giorni la settimana, offre informazioni sui diversi servizi cittadini rivolti alle famiglie, prenota appuntamenti di consulenza gratuita sui temi della genitorialità, famiglia, coppia, separazione ecc..

Info: Centro per le famiglie sede di Sassuolo, via Caduti sul lavoro 24 – tel. 0536 880680 -centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it