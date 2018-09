L’Atletica Mds Panariagroup continua a segnare punti

Nel contesto della CorriEmilia, un trofeo che organizza competizioni in tutta l’Emilia, Federica Boschetti fa una prova bellissima a Occhiobello, arrivando 5° assoluta e 1° di categoria. Batte anche molti degli uomini che hanno partecipato: la classifica generale la indica come 8°.

A Casalgrande, invece, Andrea Spadoni arriva secondo assoluto, dopo un’emozionante corsa pomeridiana in mezzo ai vigneti.

Mds Panariagroup è sempre in prima linea anche nel Triathlon, dovunque sia la gara un atleta è pronto a partire. Marco Cavoli è volato fino in Australia per partecipare alla ITU World Triathlon Grand Final Gold Coast; 750 m nuoto, 20 km bicicletta, 5 km corsa. Si classifica 32° con 1h 07′ 06” portando al traguardo la bandiera italiana.