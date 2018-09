Lapam propone un ciclo sui media digitali: mercoledì 19 focus su stampatori e tipografi

Lapam Confartigianato propone un ciclo di tre appuntamenti sul tema della comunicazione su varie piattaforme. Tre incontri con un approfondimento specifico per i principali settori del mondo dei media e della comunicazione digitale.

Il formatore Luca Pianigiani di Jumper affronterà le tematiche per categoria di impresa, con l’obiettivo di fornire competenze da applicare quotidianamente sul lavoro.

Mercoledì 19 settembre presso la sede Lapam di via Emilia Ovest a Modena, dalle 17 alle 20.30, il primo appuntamento dedicato in particolare a stampatori e tipografi. Si parlerà di strategie di integrazione, produzioni stampati e piattaforme digital, uso dei media e della promozione digitale per stampatori, innovazione digitale della tipografia moderna.

Il ruolo dello stampatore si trova di fronte ad un orizzonte complesso e al tempo stesso cinicamente nitido: rimanere a metà strada tra artigianato e industria non sarà più possibile.

Il lato migliore di questo percorso, che Pianigiani illustrerà in pratica e con approccio molto concreto, offrirà anche strategie per vendere meglio la professionalità a 360° in un’era in cui comunicazione fisica e digitale non possono più vivere separate.

Per inscrizioni, anche ai prossimi incontri (in programma il 4 e il 10 ottobre) e per la quota di partecipazione: www.lapam.eu.