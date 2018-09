Ladro acrobata arrestato nella notte a Reggio Emilia

Verso l’una la Polizia di Stato è intervenuta in via Brigata Reggio su segnalazione di un residente che riferiva di aver appena sorpreso uno sconosciuto nel tentativo di introdursi in casa sua dal balcone posto al primo piano. L’immediata reazione del padrone di casa che proferiva vigorose urla nei confronti dello sconosciuto, induceva quest’ultimo a dileguarsi.

Nel tentativo di fuga l’uomo è caduto dal balcone e, precipitando su una fioriera sottostante, si è ferito ad una gamba. Raggiunto dal personale della Polizia di Stato, è stato rintracciato poco fuori dalle pertinenze dell’abitazione.

Il ladro acrobata è stato quindi identificato per Z.A. proveniente dall’area del Magreb, con precedenti per furto in abitazione che al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto per il tentato furto in abitazione.