Due corsi per la rianimazione di base dalla Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto

La Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto organizza due corsi di rianimazione e utilizzo del defibrillatore per la cittadinanza, rivolti a personale “laico”, in pratica quindi aperti a chiunque. I corsi avranno l’obiettivo di diffondere alcune competenze di base, semplici, sui primi interventi che ciascuno può effettuare con un minimo di formazione, ma che possono fare una enorme differenza in caso di persone colpite da malori improvvisi, aumentando le possibilità di salvare vite.

I due corsi saranno il 22 settembre a Vetto e il 23 settembre a Castelnovo Monti.

Ogni corso avrà una durata di 5 ore, nel corso delle quali verranno illustrate e affrontate le prime manovre di massaggio cardiaco e rianimazione, e le competenze necessarie per utilizzare un defibrillatore semiautomatico, proprio come quelli che ormai sono presenti nelle colonnine sparse nei paesi e nelle borgate di tutta la montagna. Unico requisito richiesto per partecipare è essere maggiorenni. I posti però sono limitati a 18 partecipanti per ogni serata, e la prenotazione è obbligatoria.

Per prenotare la propria presenza il 22 settembre a Vetto è a disposizione il link www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-blsd-49427544115, per la data di Castelnovo invece www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-blsd-49427170999 .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Croce Verde al numero 0522 612164.