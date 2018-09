Controlli straordinari della Polizia di Stato a Mirandola, San Felice e Medolla

Nella giornata di sabato 16 settembre, personale del Commissariato di Mirandola, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, esteso ai Comuni di San Felice e Medolla.

L’attività è stata finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’immigrazione clandestina e dei reati predatori, con particolare attenzione ai furti in abitazione e presso esercizi commerciali, Sono stati predisposti anche posti di controllo lungo le arterie stradali di maggior transito in ingresso ed uscita dalla città. Sono state identificate complessivamente 49 persone e controllati 28 automezzi.

Nella giornata di ieri, invece, personale del Commissariato di Carpi ha deferito in stato di libertà un cittadino tunisino di 18 anni, regolare sul territorio nazionale, resosi responsabile del reato di furto aggravato. A maggio scorso, un cittadino carpigiano aveva denunciato il furto della propria bicicletta che il figlio aveva parcheggiato la sera prima presso il Centro Sociale Ricreativo Culturale Loris Guerzoni, assicurandola con una catena alla rastrelliera adibita a rimessa per i velocipedi, per recarsi qualche ora all’interno del circolo. Grazie anche alla visione dell’immagini del sistema di videosorveglianza del centro ricreativo, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del ladro, il quale fingendosi un avventore è entrato nel locale per poi accedere all’area adibita a ricovero per i velocipedi e rubare la bicicletta, allontanandosi in sella alla stessa. La comparazione delle caratteristiche morfologiche dei soggetti facenti parte della piccola criminalità locale ha permesso agli agenti di individuare, senza ombra di dubbio, il tunisino quale autore del reato.