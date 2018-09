Castelnuovo Rangone, il punto sugli interventi anti-zanzare

Un incontro aperto alla cittadinanza, in programma venerdì 21 settembre alle 19 in Sala delle Mura, alla presenza del personale sanitario del dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl, per diffondere le informazioni corrette sul virus West Nile e rispondere così alle preoccupazioni sollevate dai recenti episodi di cronaca che hanno riguardato anche Castelnuovo Rangone.

Il Comune promuove una serata informativa, in collaborazione con l’Azienda Usl, sulla proliferazione delle zanzare e di altri insetti e su come prevenire possibili problemi per la salute delle persone.

“Riteniamo un incontro informativo particolarmente utile in questo momento. Comprendiamo che le recenti notizie possano legittimamente suscitare timore tra i cittadini. Ribadiamo – precisa il sindaco Massimo Paradisi – che il Comune ha svolto e continuerà a svolgere, in accordo con la Regione Emilia Romagna e Azienda Usl, tutte le azioni necessarie.

Sin dallo scorso maggio, sono stati eseguiti tutti gli interventi previsti dalla Regione Emilia Romagna (in accordo con azienda Usl) su caditoie, tombini pubblici, anche con cadenze più frequente di quanto indicato.

Vengono monitorati i torrenti dove vi è ristagno d’acqua e, su segnalazione di cittadini, si è intervenuti su fossi o aree di proprietà pubblica dove vi è presenza di acqua”.

Una precisazione in più riguarda la richiesta di promuovere interventi adulticidi “a tappeto” sul territorio comunale: “Le norme regionali prevedono che gli interventi adulticidi debbano essere preventivamente autorizzati dall’Azienda Usl, in quanto non esenti da rischi per la salute delle persone e degli animali.

Gli interventi larvicidi sono maggiormente efficaci, meno rischiosi per la salute delle persone e di minor impatto per l’ambiente.

Abbiamo comunque svolto alcuni interventi adulticidi autorizzati e mirati, nei pressi delle scuole – nel corso della pausa estiva, proprio perchè nelle aree trattate il divieto di accesso a causa dei prodotti utilizzati può durare anche due giorni – in previsione dell’inizio dell’anno scolastico. I nostri tecnici, accompagnati da personale dell’azienda Usl, svolgeranno ulteriori sopralluoghi nei parchi e nelle aree verdi per valutare possibili nuovi interventi”.

Ma anche l’impegno dei cittadini, non facoltativo ma imposto da un’ordinanza specifica in materia, è fondamentale: “Abbiamo potenziato la distribuzione gratuita dei prodotti antilarvali, disponibili presso l’Urp del Comune ma anche presso la Farmacia Comunale e, grazie al supporto dei volontari Ipes, presso il Centro Civico di Montale e i circoli anziani, anche nelle frazioni.

Un trattamento antilarvale adeguato ed efficace di tutto il territorio è possibile soltanto con la collaborazione dei privati. Il Comune continuerà a fare tutto quanto possibile per contenere il problema e per diffondere un adeguato livello di informazioni sul tema”.