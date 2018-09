Carpi, orario prolungato per la biglietteria Seta dell’autostazione

Da oggi e fino a sabato 22 settembre la biglietteria Seta di Carpi estenderà i propri orari di apertura, per rispondere all’elevato afflusso di clientela registrato in questi primi giorni di ripresa delle lezioni negli istituti scolastici cittadini. Per tutta la settimana, quindi, la biglietteria di piazzale Allende osserverà l’orario continuato dalle ore 7,30 alle 19,00.

Inoltre, nella giornata di giovedì 20 settembre sarà nuovamente presente a Carpi (sempre nel piazzale antistante l’Autostazione) la biglietteria mobile di Seta, con orario di apertura dalle ore 09,00 alle 13 e dalle 14,00 alle 17,00.

Seta ricorda agli utenti della zona di Carpi che presso la biglietteria mobile è possibile acquistare o ricaricare gli abbonamenti ordinari annuali per il servizio di trasporto pubblico, con pagamento esclusivamente mediante carte bancarie (bancomat o carte di credito). Nella biglietteria in sede fissa, invece, sono garantiti anche i servizi di vendita biglietti (corsa semplice e multicorsa), la sottoscrizione o il rinnovo di abbonamenti mensili ed annuali ordinari o agevolati ed il pagamento delle sanzioni. A differenza della biglietteria mobile, presso la biglietteria in sede fissa è possibile pagare anche in contanti.