Bilancio positivo per la visita di Vignola a Hodonín

E’ un bilancio positivo quello che porta a casa la delegazione vignolese dalla visita ufficiale alla città amica di Hodonín, in Repubblica Ceca, avvenuta lo scorso fine settimana.

A commentare come sono andate le cose è lo stesso sindaco, Simone Pelloni, che spiega: “La nostra delegazione (nella foto) è stata accolta con grande calore e abbiamo rinsaldato il rapporto di amicizia con questa città, avviato già da anni grazie alla lungimiranza del prof. Pierluigi Albertini. Per noi – prosegue il primo cittadino – questa visita ha offerto l’occasione per creare potenziali contatti commerciali di notevole interesse, dal momento che abbiamo portato in degustazione alcuni dei migliori prodotti enogastronomici del nostro territorio, dall’aceto balsamico tradizionale, al prosciutto di Modena, al Parmigiano Reggiano, alla Torta Barozzi, solo per citarne alcuni. Molto applaudita è stata anche la performance dei ballerini e dei frustatori del gruppo “Città di Vignola”, che hanno riscosso un grande successo con un’esibizione magistrale durante la “Festa del Vino”. Alle autorità locali ho assicurato l’intenzione del nostro Comune a proseguire anche per il futuro questo rapporto di amicizia ormai molto ben consolidato”.