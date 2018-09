Per consentire l’esecuzione di lavori saranno attive limitazioni notturne lungo la strada statale 724 ‘Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo’. Sino a domani 19 settembre, rimarrà chiusa la rampa n. 16 in direzione Milano (km 5,450), tra le ore 22 e le ore 6:00. Il provvedimento si rende necessario nell’ambito degli interventi di realizzazione del nuovo ramo di adduzione in variante alla stazione di Modena Nord.