Al via le attività didattiche della Scuola di specializzazione per le professioni legali di Unimore

Ripartono le attività della Scuola di specializzazione per le professioni legali di Unimore, dedicata a fornire agli studenti, laureati in Giurisprudenza, le competenze necessarie per prepararsi alle carriere da magistrato, avvocato e notaio.

E’ in programma per giovedì 20 settembre, alle ore 12.00 nell’aula P del Complesso universitario San Geminiano (via San Geminiano 3) a Modena, l’iniziativa di esordio della scuola, un incontro al quale parteciperanno, con la loro testimonianza due professionisti, già studenti di Unimore: Luca Ramponi, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, e Giuseppe Amara, della Procura di Modena.

Al Direttore della Scuola, prof. Massimo Donini, il compito di introdurre ed illustrare il percorso ed i metodi di studio e formazione, costruiti sulla volontà di avvicinare gli specializzandi alla realtà concreta del diritto.

“Le lezioni teoriche – ha spiegato il prof. Massimo Donini – saranno sempre corredate dall’esame dei più importanti casi giurisprudenziali nei tre settori chiave del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo. Vi saranno laboratori di scrittura giuridica sulle tematiche di maggiore rilevanza ed attualità, in vista delle prove scritte di magistratura e di altri qualificati concorsi pubblici. Tutor con specifica esperienza professionale seguiranno individualmente gli specializzandi.”

Alla giornata parteciperanno anche i proff. Andrea Mora, Mario Midiri e Alessandro Valerio Guccione, docenti della Scuola.