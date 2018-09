Agevolazioni a teatro in favore degli studenti Unimore

Da Unimore e dalle più importanti istituzioni culturali di Modena e di Reggio Emilia arrivano abbonamenti a prezzi ridotti in favore degli studenti universitari per incoraggiare i giovani a conoscere ed apprezzare il teatro nelle sue varie espressioni.

Muovono, infatti, in questa direzione gli accordi sottoscritti recentemente fra l’Ateneo modenese-reggiano ed ERT- Emilia Romagna Teatro, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Comunale di Modena e l’Associazione musicale Estense di Modena, che stabiliscono convenienti forme di agevolazione economica per la fruizione delle stagioni di lirica, balletto, prosa e musica in programma nelle città di Modena e Reggio Emilia e iniziative divulgative propedeutiche alla conoscenza dei linguaggi e della storia di alcune delle opere rappresentate.

Unimore concorrerà a questa operazione culturale, che ha valenza di formazione personale che si accompagna al percorso di studio accademico, destinando una somma complessiva di 26mila euro.

I teatri di Modena e Reggio Emilia sono realtà culturali cittadine e nazionali di primo piano e questi accordi di collaborazione rappresentano un’occasione per permettere a tanti giovani di conoscere meglio e vivere più intensamente le opportunità offerte dalle città ed arricchire la propria esperienza educativa.

Gli accordi

L’accordo sottoscritto con ERT – Emilia Romagna Teatro prevede agevolazioni sull’acquisto della Carta Teatro (corrispondente a 12 crediti a scalare) valida nei Teatri di prosa Storchi (2 crediti a spettacolo) e Passioni (1 credito a spettacolo): costo allo studente 25,00 euro. Sono inoltre previste agevolazioni per l’acquisto del singolo biglietto di ingresso ai Teatri Storchi e Passioni di Modena, Dadà di Castelfranco Emilia e Fabbri di Vignola. Agli studenti sarà inoltre data l’opportunità di partecipare a tre visite spettacolo guidate al Teatro Storchi in programma nelle giornate di mercoledì 10 ottobre, domenica 25 novembre e mercoledì 19 dicembre per conoscere la storia, aneddoti e meraviglie nascoste del “teatro popolare” di Modena accompagnate da attori, narratori e guide della Fondazione.

L’accordo sottoscritto con la Fondazione i Teatri di Reggio Emilia (Ariosto, Valli, Cavallerizza) prevede uno sconto del 75 percento sul prezzo dell’abbonamento (25% a carico Unimore e 50% a carico de I Teatri) e del 50 percento (20% a carico Unimore e 30% a Carico I Teatri) sull’acquisto di biglietti per singoli spettacoli di danza, concerti, musical/operette, opera.

L’accordo con la Fondazione Teatro Comunale di Modena prevede una riduzione del 75 percento sul prezzo di ogni abbonamento a concerti, balletto, opera e alla rassegna l’Altro Suono. Si conferma inoltre la realizzazione della rassegna Dentro le Note, incontri musicali in Ateneo, rivolti agli studenti nel periodo marzo –maggio 2019. A 50 iscritti sarà anche data la possibilità nell’ambito del progetto “Educazione all’ascolto”, che prevede lezioni introduttive all’opera, di partecipare alle prove generali di “Corsaro” (9 ottobre) e “Andrea Chenier” (11 gennaio) al prezzo di 5,00 euro.

Infine, l’accordo con l’Associazione musicale Estense di Modena prevede agevolazioni per il festival di musica antica Grandezze e Meraviglie: prezzo agli studenti di 5,00 euro per l’acquisto del singolo biglietto, 20 abbonamenti gratuiti e la possibilità di partecipare sempre gratuitamente al ciclo di conferenze “I linguaggi delle Arti”. La partecipazione a Grandezze e Meraviglie permetterà l’ottenimento di 3 CFU agli studenti del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali.

Per avere accesso a questi vantaggi gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e dovranno presentarsi alle biglietterie con la Student Card per permettere agli addetti il riconoscimento dello status di studente.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Benefici.