Soliera, Servizio Civile 2018: un incontro ad Habitat

La Fondazione Campori di Soliera accoglie due giovani desiderosi di impegnarsi per un progetto annuale di Servizio Civile dal titolo “Giovani protagonisti dell’animazione culturale solierese”. Il bando si rivolge a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni purché siano cittadini italiani o della Comunità Europea o cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia. La durata del servizio è pari a 12 mesi. Ai volontari in Servizio Civile spetta un assegno mensile pari a 433,80 euro.

La domanda va presentata entro le ore 18 di venerdì 28 settembre 2018.

Martedì 18 settembre, alle ore 18, presso Habitat (via Berlinguer 201), è in programma un incontro per descrivere che cosa è il servizio civile e cosa prevede il progetto della Fondazione Campori.

Per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione necessaria per partecipare alle selezioni: www.comune.soliera.mo.it, www.fondazionecampori.it