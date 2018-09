Modena: le fontane di piazza Roma rosse per la donazione di midollo

Nella settimana dedicata alla sensibilizzazione della donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche le fontane di piazza Roma resteranno illuminate di rosso fino a sabato 22 settembre.

Il Comune di Modena, insieme ad altre 180 città d’Italia, di cui 20 in regione, aderisce all’iniziativa “Match it now” promossa per il terzo anno consecutivo da Admo, l’Associazione donatori di midollo osseo, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, il Centro Nazionale Sangue, il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo e la Federazione Adoces (Federazione Associazioni Donatori Cellule Staminali Emopoietiche).

Durante la settimana, nelle piazze delle città che aderiscono si svolgeranno eventi, iniziative e i volontari saranno disponibili per fornire informazioni sulla donazione di midollo osseo; sarà anche possibile iscriversi al Registro Ibmdr dei donatori.

Durante la scorsa edizione sono stati reclutati 3.929 nuovi donatori tra i 18 e i 35 anni grazie ai punti informativi attivati sul territorio nazionale e alla presenza di personale sanitario afferente al Sistema Sanitario Nazionale.