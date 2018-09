Mercoledì convegno sulle auto a guida autonoma alla Fondazione Marco Biagi di Modena

La Fondazione Marco Biagi ospita, nell’ambito delle iniziative del corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Organizzazione di Unimore, il seminario “Auto a guida autonoma: le diverse prospettive di analisi”. L’appuntamento è mercoledì 19 settembre, dalle ore 14.30, presso l’Aula 32 della Fondazione (Largo Marco Biagi 10) a Modena.

Interverranno il prof. Marko Bertogna, docente del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche – FIM di Unimore per parlare di “Auto a guida autonoma: un inquadramento tecnologico”; il prof. Gianluca Marchi, delegato del Rettore per la Terza Missione con una relazione su “Auto a guida autonoma: percezioni della domanda e prospettive di diffusione”; il prof. Simone Scagliarini del Dipartimento di Economia Marco Biagi – DEMB su “Opportunità e rischi, sul piano giuridico, dell’autonomous driving”; il prof. Alessandro Di Rosa del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità che tratterà “I profili etico-giuridici della guida autonoma” e la prof.ssa Isabella Ferrari del Dipartimento di Giurisprudenza per relazionare su “Responsabilità civile e autonomous vehicles: dalle esperienze straniere alla prospettiva italiana”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Fondazione Marco Biagi telefonando al numero 059/2056031 o scrivendo a fondazionemarcobiagi@unimore.it .