Magna Charta Universitatum: il XXX anniversario in Spagna

Circa 250 rettori provenienti da 50 paesi e 5 continenti, in Spagna, per le celebrazioni del XXX anniversario della Magna Charta Universitatum. La cerimonia, quest’anno, si svolge presso l’Università di Salamanca, in occasione delle celebrazioni del suo 800° anniversario. Due giornate, lunedì 17 e martedì 18 settembre, per accendere i riflettori su “I valori universitari in un mondo che cambia” (University values in a changing world) e riflettere sul ruolo cruciale delle università nello sviluppo della società, con esperti delle università di tutto il mondo, esperienze e strategie.

Martedì 18 settembre, nell’Aula Magna dell’Università di Salamanca, si svolgerà la cerimonia più numerosa nella storia della Magna Charta (ad eccezione della prima, trent’anni fa): oltre 70 università ratificheranno la loro volontà di aderire al documento che contiene i valori e principi fondamentali di tutte le università.

A conclusione, il discorso del Rettore Francesco Ubertini e, a seguire, l’evento accademico presieduto dai Reali di Spagna, Felipe VI e Letizia Ortiz ,per celebrare il trentesimo anniversario della Magna Charta e l’VIII Centenario dell’Università di Salamanca.

Dalla sua creazione, la Magna Charta Universitatum ha lo scopo di affrontare le sfide che si pongono nella difesa dei valori fondamentali dell’istruzione superiore, difendendo il ruolo essenziale delle università nello sviluppo della società.

Ad oggi, più di 800 leader universitari di tutto il mondo hanno firmato il documento che determina la missione delle università basata sui principi di autonomia e libertà accademica, la promozione dell’attività didattica e di ricerca in un quadro di assoluta libertà e l’interazione delle diverse culture come fattore di arricchimento.