Lazzaro Spallanzani illuminato di rosso a Scandiano per l’ADMO

Anche il Comune di Scandiano aderisce alla settimana nazionale per la donazione del midollo osseo in programma dal 15 al 22 settembre, in concomitanza con il World Marrow Donor Day della WMDA. L’iniziativa denominata “Match it Now” ha lo scopo di sensibilizzare le persone alla tematica della donazione, proponendo numerosi eventi su tutto il territorio nazionale. Per l’occasione il Comune di Scandiano ha deciso di illuminare di rosso la statua di Lazzaro Spallanzani posizionata nell’omonima piazza.

“E’ fondamentale che le istituzioni siano parte attiva per sensibilizzare i cittadini al messaggio di vita di promosso da ADMO – afferma l’Assessore al Welfare allargato Elisa Davoli – in questa settimana sono oltre 180 le piazze italiane, nelle quali sarà possibile accedere immediatamente al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo. L’unica cura efficace contro molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi consiste nel trapianto di midollo osseo. Purtroppo, solamente una persona ogni 100.000 è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita. E se fossi proprio tu? E’ importante che tutti ci interroghiamo sul nostro ruolo all’interno della comunità e su quanto ogni singolo possa fare la differenza. ”

I cittadini interessati possono verificare sul sito http://matchitnow.it/ qual’è la piazza più vicina e trovare tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole.