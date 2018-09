Laboratorio di robotica a Casa Corsini per bambini e ragazzi

E’ ripresa a tempo pieno l’attività del fablab e coworking di Casa Corsini, il centro polifunzionale del Comune di Fiorano Modenese, a Spezzano, in Via Statale. Mercoledì sera torna l’pen fablab, con ingresso libero e giovedì pomeriggio l’open fablab per ragazzi. Nello stesso pomeriggio, dalle ore 17 si svolge un ‘Laboratorio di robotica’ rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, per imparare facendo.

E’ presentato dall’Associazione Lumen, insieme alla Tata Robotica, supporter della Steam Education. Grazie al supporto del Comune di Fiorano Modenese sono in arrivo nuovi strumenti dedicati ai ragazzi per realizzare laboratori sempre più innovativi. E’ consigliabile preiscriversi qualche giorno prima, telefonando al numero 0536 833190, oppure scrivendo a info@casacorsini.mo.it. Il contributo di partecipazione è di euro 12 più 10 euro di quota associativa Lumen per il 2018.