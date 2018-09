La 36ª edizione di Cersaie amplia gli spazi e conferma un programma culturale di rilievo internazionale

Da lunedì 24 a venerdì 28 settembre il Salone della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno torna al centro delle agende di operatori professionali di tutto il mondo. L’edizione numero 36 di Cersaie, sempre in Fiera a Bologna, vede la superficie espositiva lorda arrivare a 161.000 metri quadrati, 5.000 in più rispetto al 2017, grazie ai tre nuovi Padiglioni 28 – 29 e 30. Ad occupare tutti gli spazi disponibili ci sono 840 espositori di cinque continenti e 40 nazionalità, poco più della metà appartenenti al settore delle piastrelle di ceramica (452). Le imprese straniere presenti sono 314, a testimonianza del valore internazionale assoluto della rassegna. Per quanto riguarda l’arredobagno, le aziende presenti sono 181.

L’edizione 2018 di Cersaie inizia, dopo il taglio del nastro in piazza della Costituzione, con il convegno economico all’Europauditorium del Palazzo dei Congressi alle ore 11.00. Ai saluti del presidente di Bologna Fiere Gianpiero Calzolari seguono gli interventi e le riflessioni del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e del presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, moderati dalla giornalista di Sky Tg 24 Maria Latella. Il tema di quest’anno è “Sostenibilità e salubrità: la ceramica Made in Italy nella competizione internazionale”.

La conferenza stampa internazionale Ceramics of Italy, invece, quest’anno si tiene sempre lunedì 24 settembre a partire dalle 18.30 nella cornice di Palazzo Re Enzo, nella centralissima Piazza del Nettuno a Bologna. L’evento è realizzato in collaborazione con ICE-Agenzia, e vede la presenza del suo presidente Michele Scannavini. Per Confindustria Ceramica presenti invece il vice presidente dell’associazione e presidente della Commissione Attività Promozionali e Fiere Emilio Mussini, con Andrea Serri, Cristina Faedi e il direttore Armando Cafiero che coordina l’incontro. La seconda parte della conferenza stampa internazionale prevede la cerimonia di consegna del XXII Ceramics of Italy Journalism Award, il premio per il miglior articolo pubblicato sulle riviste estere dedicato a Cersaie e all’industria ceramica italiana, a cui si aggiungono tre menzioni d’onore ad altrettante testate estere. A seguire, si tiene la Serata Cersaie, ad invito, durante il quale vengono consegnati i Confindustria Ceramica Distributor Awards ai cinque distributori (Francia, Germania, Paesi Bassi e Italia) che si sono maggiormente distinti nei rapporti con l’industria ceramica italiana.

Il protagonista della Lectio Magistralis, che si tiene martedì 25 settembre alle 11.00 all’Europauditorium, è l’architetto Richard Rogers. Vincitore del premio Pritzker nel 2007, tra i suoi numerosi capolavori c’è da ricordare il Centro Georges Pompidou di Parigi, progettato insieme a Renzo Piano e a Gianfranco Franchini.

La Galleria dell’Architettura ospita mercoledì 26 settembre alle 10.30 l’architetto portoghese Camilo Rebelo mentre alle 16.00 sale sul palco la progettista brasiliana Carla Juaçaba, già ospite di Cersaie nel 2013: entrambi gli incontri sono introdotti da Francesco Dal Co.

Giovedì 27 settembre alle 10.30 è previsto invece il convegno “L’Architettura della tolleranza”, con gli architetti Sandra Barclay, Jean Pierre Crousse e Vincenzo Latina che sono moderati da Fulvio Irace. Mentre alle 16.00 si tiene il confronto tra i due maestri Mario Botta e Guido Canali.

L’ormai tradizionale Lezione alla rovescia si tiene invece venerdì 28 settembre alle 11.00, all’Europauditorium. L’ospite quest’anno è la fotografa Silvia Camporesi, la prima donna nella storia di questa iniziativa, intervistata da un gruppo di studenti di istituti superiori provenienti da tutta l’Emilia-Romagna e da fuori regione.

Si amplia ancora la rassegna dei Cafè della Stampa, la cui sala conferenze è quest’anno al Centro Servizi: le testate presenti sono 13, rispetto alle nove dello scorso anno. Si tratta di Abitare, AD – Architectural Digest, Chiesa Oggi, DDN – Design Diffusion News, Domus, Il Bagno Oggi e Domani, Interni, L’Arca International, La Repubblica, Marie Claire Maison, Monitorimmobiliare, Suite e The Plan. I direttori delle testate ed esponenti di primo piano dell’architettura e del design dialogano sui temi di attualità declinati su ceramica e arredobagno.

La mostra The Sound of Design si inaugura lunedì 24 alle 14.30, nel Padiglione 30. Una parte dell’esposizione si trova nel centro di Bologna, in Galleria Cavour: qui la ‘vernice’ è prevista per mercoledì 26 alle 19.00. La mostra, dedicata alle eccellenze dell’Italian Style, ha lo scopo di illustrare, tramite la musica, come il design possa attraversare il tempo adattandosi alle mode.

La Città della Posa, arrivata alla settima edizione, si sviluppa al Padiglione 31. Qui, tutti i giorni, i maestri posatori di Assoposa danno dimostrazioni di posa su come risolvere i problemi di taglio e posa su superfici curve, ad angolo e su piani diversi. Giornaliero (dalle 13.30 alle 17.30, venerdì dalle 10.00) anche l’appuntamento con il seminario dedicato alle grandi lastre, che riconosce crediti formativi ad architetti e geometri partecipanti.

La settima edizione di Cersaie Disegna La Tua Casa si tiene all’Agorà dei media, al Centro servizi della Fiera, giovedì 27 (dalle 9.00 alle 19.00) e venerdì 28 (dalle 9.00 alle 18.00). I progettisti dei più importanti periodici di interior design italiana offrono consulenza di progettazione gratuita ai visitatori intenzionati a ristrutturare o acquistare casa. Le testate presenti quest’anno sono 16, a cui si affiancano 12 aziende ceramiche che hanno reso disponibile, presso i propri stand, personale per ricevere i privati e fornire loro assistenza relativamente alle novità di prodotto e ai punti vendita più vicini all’abitazione oggetto d’intervento.