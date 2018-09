International Welcome Day: Unimore accoglie gli studenti stranieri in arrivo

Unimore, e le città di Modena e Reggio Emilia, si preparano ad accogliere con una iniziativa di benvenuto, denominata “International Welcome Day”, il nutrito gruppo di studenti stranieri in arrivo nell’ambito dei vari programmi internazionali di mobilità: Erasmus studio, Erasmus Traineeship per seguire attività laboratoriali e/o professionalizzanti, entrambi riservati a giovani dell’UE o paesi aderenti, Erasmus KA107, che prevede la mobilità per studio di studenti extraeuropei, ai quali l’Ateneo eroga le borse di studio con fondi europei, Moreoverseas di accoglienza di studenti inviati da Atenei extraeuropei; inoltre, studenti cinesi proveniente dalla BLCU (Beijing Language Culture University) e dalla HEBEI University, giungono presso il nostro Ateneo per seguire un corso di italiano e frequentare le lezioni.

Sono complessivamente 259 le giovani ed i giovani attesi in questo primo semestre di attività didattiche universitarie e si tratterranno per periodi che possono prolungarsi fino alla conclusione delle lezioni previste per il corrente anno accademico.

Per facilitarne l’inserimento, tra l’altro, da quest’anno Unimore ha deciso di avviare un’esperienza di welcome e tutorial desk – voluta dalle associazioni studentesche e promossa in stretta collaborazione con lo sportello internazionale International Welcome Desk -, che opererà come una sorta di assistente per lo studente internazionale per fornire informazioni e contatti e aiutarli a costruirsi una rete di relazioni.

L’iniziativa International Welcome Day è organizzata dall’Ufficio Relazioni Internazionali di Unimore in collaborazione con l’International Welcome Desk ed ESN (Erasmus Student Network) Modena, avvalendosi anche del Centro Linguistico d’Ateneo, del CUS Modena e Reggio Emilia e del Servizio Bibliotecario d’Ateneo.

Varato nel 1987, il programma Erasmus ha percorso in oltre trenta anni molta strada, con numeri di studenti in arrivo che sono andati via via crescendo, tanto da passare da 0 studenti al decollo, il primo anno, ai 2 dell’anno immediatamente successivo fino ad arrivare ai 290 dell’anno scorso. In totale fino ad oggi sono stati 4.117 gli studenti che hanno scelto Modena e Reggio Emilia come meta dei loro soggiorni di studio all’estero e hanno potuto conoscere meglio le nostre città.

La stragrande maggioranza degli studenti in arrivo giunge dalla Spagna (150), seguita a molta distanza dalla Germania (20), dalla Turchia (19), dalla Francia (17), dalla Cina (14). Si dirigono prevalentemente verso i corsi di studio offerti dal Dipartimento di Economia Marco Biagi – DEMB (44), dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia (35), dal Dipartimento di Giurisprudenza (35), di Studi Linguistici e Culturali – DSLC (34), di Educazione e Scienze Umane – DESU (29), di Comunicazione ed Economia – DCE (26), di Ingegneria “Enzo Ferrari” – DIEF (23), di Scienze della Vita – DSV (16) e di Scienze e Metodi dell’Ingegneria – DISMI (15).

Interessante il dato della distribuzione territoriale tra le città di Modena e Reggio Emilia: in questo primo semestre, Modena accoglierà 173 giovani (66,8%), 147 dei quali provenienti da paesi UE o associati e altri 26 studenti legati ad altre convenzioni internazionali di mobilità con paesi fuori dall’Unione Europea; Reggio Emilia ne accoglierà 86 (33,2%), ossia 82 da paesi UE o associati e 4 extra UE.

Il programma della giornata prevede l’inizio alle ore 10.00 presso l’Auditorium della Fondazione Marco Biagi (Largo Marco Biagi 10) a Modena. Qui riceveranno i saluti istituzionali del Pro Rettore Unimore prof. Sergio Ferrari, delegato dal Rettore per le Relazioni Internazionali e i progetti di internazionalizzazione e della dott.ssa Raffaella Curioni, Assessora a educazione e conoscenza con delega all’Università del Comune di Reggio Emilia.

Seguiranno poi le comunicazioni della dott.ssa Filomena Greco e della dott.ssa Eleonora Brugnoli (Ufficio Relazioni Internazionali Unimore) e della dott.ssa Veronica Onesti (International Welcome Desk Unimore), della dott.ssa Chiara Caglieris (Centro Linguistico d’Ateneo), della dott.ssa Simona Assirelli (sistema Bibliotecari d’Ateneo), del dott. Leonardo Zanfi (CUS Modena e Reggio Emilia), Matteo Drusiani (Vice Presidente ESN Modena)

Quest’anno l’International Welcome Desk segna l’apertura dell’International Welcome Week, un appuntamento organizzato dall’Ufficio Relazioni Internazionali con ESN Modena e il Centro Linguistico d’Ateneo che si concluderà il 25 settembre con il placement test presso il Centro Linguistico d’Ateneo.