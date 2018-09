In via Makallè a Reggio Emilia inaugurate in questi giorni le due nuove rotatorie

Sono state inaugurare in questi giorni le due nuove rotatorie di via Makallè – una all’intersezione della stessa via Makallè con via Sforza e l’altra con viale Regina Margherita -, che consentono di distribuire in maniera adeguata e fluidificare la mobilità tra centro storico e la zona a nord della città, garantendo un miglioramento dei percorsi a servizio del polo scolastico della zona. Le due opere – ultimate come previsto prima dell’inizio del nuovo anno scolastico – eviteranno, a chi dal centro deve raggiungere l’Area nord (stazione Av Mediopadana, Mancasale e i comuni di Bagnolo e Correggio) di evitare il tortuoso passaggio di via Sforza e di viale Regina Margherita, per altro con ulteriore beneficio per i residenti in queste strade e nei quartieri limitrofi.

“I primi risultati della ‘piccola rivoluzione’ nella viabilità in uscita da porta Santa Croce – dicono il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e l’assessore a Infrastrutture del territorio e Beni comuni Mirko Tutino – ci dicono che l’intervento ha già notevolmente migliorato la viabilità del quartiere, segnando un ulteriore passo in avanti nella riqualificazione di tutta la zona, strategica per la città, in cui l’asse stradale di via Makallè è inserito. Abbiamo scelto una soluzione che consenta non solo di ridurre sensibilmente il traffico che insiste sull’area, ma soprattutto permetta di produrre nelle prossime settimane, con una serie di lavori che non avranno ripercussione sulla sede stradale, importanti miglioramenti alla viabilità ciclopedonale e all’illuminazione pubblica”.

Attenzione alla mobilità, ma non solo: entro il 30 settembre saranno pronti anche due ulteriori interventi a servizio del polo scolastico di via Makallè, che consentiranno di garantire una maggiore sicurezza agli oltre 1.000 studenti che ogni mattina si spostano dal centro verso il Polo di via Makallè. Il primo è la realizzazione di un nuovo percorso pedonale rialzato e più sicuro che, senza l’attuale dislivello, renderà più agevole il passaggio dalla circonvallazione al Polo Scolastico. Il percorso sarà reso più fruibile anche nelle ore serali grazie all’apposizione di 9 nuovi pali dell’illuminazione pubblica, che miglioreranno la visibilità sul tratto di strada.

Sono già in corso d’opera infine i lavori per il secondo intervento,che vedrà la realizzazione di una corsia preferenziale nel tratto compreso tra la fermata del trasporto pubblico di viale Piave e via Makallè, che completerà il percorso riservato agli autobus proveniente dalla stazione ferroviaria centrale e consentirà un più rapido scorrimento del trasporto pubblico.