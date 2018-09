In tutti gli Ospedali dell’Azienda Usl di Bologna e nelle Case della Salute Navile e Reno-Sasso, oggi è Open Safety Day

Coinvolge tutti gli Ospedali dell’Azienda Usl di Bologna e, con loro, le Case della Salute Navile di Bologna e Reno-Sasso di Casalecchio di Reno, l’Open Safety Day di oggi, lunedì 17 settembre Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti.

In tutte le strutture sono allestiti punti informativi per far conoscere le attività e i sevizi aziendali a tutela del miglioramento dei livelli di sicurezza delle cure per cittadini e operatori.

Presso gli ospedali Bellaria e Maggiore, a Bologna, e di Bentivoglio, sono presenti anche salottini nei quali professionisti aziendali accolgono i cittadini interessati, in particolare, ai sistemi di sicurezza e qualità dell’intero percorso di prelievo, dalla prenotazione alla consegna del referto, al controllo delle infezioni negli ospedali e, più in generale, all’igiene ambientale.

L’Open Safety Day dell’Azienda Usl di Bologna si inserisce nel quadro della campagna regionale ‘Una sanità più sicura comincia da noi’, che spiega, con poster, cartoline e uno spot video, perché è importante rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e operatori sanitari. Un rapporto che passa attraverso alcuni semplici gesti, come avere sempre con sé la tessera sanitaria ed un documento di identità quando si accede ad una visita o ad un esame diagnostico, comunicare con precisione agli operatori le terapie già in corso e le eventuali allergie, indossare sempre il braccialetto identificativo quando si è ricoverati in ospedale. Piccoli consigli pratici che possono migliorare ulteriormente cure e servizi, ridurne i rischi e rafforzare il rapporto di fiducia tra pazienti e operatori.

Accanto ai materiali informativi della campagna regionale, nei corner dell’Azienda Usl di Bologna, i cittadini trovano anche una newsletter, realizzata per l’occasione, nella quale i professionisti aziendali illustrano, in modo chiaro e semplice, alcune tra le azioni più significative realizzate a tutela di una sempre maggiore qualità e sicurezza delle cure e dell’assistenza.