Il vescovo Erio ritira il suo boccale e l’assegno per l’Abbazia

Al termine della solenne celebrazione di riapertura dell’abbazia di Nonantola, l’arcivescovo abate mons. Erio Castellucci si è trattenuto allo stand dell’associazione per ritirare il suo boccale da birra, insieme all’assegno con i fondi raccolti a favore dei lavori di restauro della basilica.

Monsignor Castellucci ha espresso il suo sincero apprezzamento e la sua riconoscenza nei confronti dell’associazione via Romea Nonantolana per quanto fatto a favore del territorio e del monumento simbolo di Nonantola, esortando al contempo i membri dell’associazione a proseguire per lo sviluppo e la promozione della via Romea-nonantolana.

Il momento ufficiale è stato seguito da un brindisi, decisamente gradito, con la birra Nonantolana, una birra d’abbazia creata appositamente per l’occasione.