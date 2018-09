Il sindaco di Formigine ricorda Fabio Campioli e Anna Garuti

Il sindaco Maria Costi, a nome di tutti i dipendenti e gli amministratori del Comune di Formigine, partecipa con commozione al dolore di tutta la comunità per l’improvvisa scomparsa di Fabio Campioli, dipendente comunale molto conosciuto nel mondo del volontariato formiginese, in particolare per il suo impegno decennale nell’Avis e in favore del popolo Sarahawi, attraverso l’associazione Kabara Lagdaf.

“Siamo tutti sconvolti – il commento del sindaco Costi – la morte di Fabio, dopo quella di Anna Garuti, da un anno in pensione, ma che anche qualche settimana fa era passata a trovarci in Comune, è il secondo lutto che dobbiamo affrontare in pochi giorni. È stato spontaneo, questa mattina appena saputo della scomparsa di Fabio, trovarci tutti insieme, per ricordare questi due amici che ci hanno lasciato. Stare vicino alle loro famiglie, condividere e aiutarci in questi giorni terribili, ricordando Anna e Fabio per tutti i momenti belli passati insieme, è il solo modo per provare ad affrontare un dolore così forte da sembrare insostenibile. Sono prove che ci mettono di fronte alla fragilità umana, ma anche a quanto di bello possiamo fare nel corso della nostra vita. Penso ad esempio alla generosità di Fabio e Anna, e all’impegno di Fabio per il prossimo in tanti anni di volontariato e associazionismo, quello resta e resterà per sempre”.