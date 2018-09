Il peggiore nemico della salute: lo Stress. Incontro informativo della Onlus Pronto Intervento Panico

“Il peggiore nemico della salute: lo Stress”. Questo è il titolo dell’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, in programma mercoledì 19 settembre dalle ore 20:30 presso la Sala Loggia in Piazza della Repubblica 5 a Formigine. L’evento – che rientra nel programma ufficiale del 47° Settembre Formiginese – è organizzato dalla Onlus Pronto Intervento Panico (P.I.P.), presente tra l’altro domenica 23 settembre in via Trento Trieste ed è patrocinato dal Comune di Formigine.

Secondo l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, lo stress è la seconda malattia professionale più diffusa nella UE, colpendo il 28% dei lavoratori e a cui è imputabile quasi il 50% dell’assenteismo. Si stima che in Europa lo stress legato all’attività lavorativa abbia un costo annuale di almeno 20 miliardi di euro.

Dallo stress poi il ragionamento si estende anche ad ansia e panico: da una recente ricerca è emerso che in Italia sono circa 8 milioni le persone che hanno conosciuto gli attacchi di panico e circa 2 milioni sono malati cronici: un numero destinato purtroppo ad aumentare soprattutto tra i giovani o giovanissimi.

Per affrontare questi temi, interverranno Barbara Prampolini, presidentessa e fondatrice della Onlus Pronto Intervento Panico (P.I.P.) e la dott.ssa Maria Pia Bagnato Bulgarelli, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.

L’ingresso è libero e gratuito.