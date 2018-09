Fusione Comuni Lama Mocogno e Montecreto, i sindacati promuovono un incontro informativo

I sindacati Cgil e Cisl del Frignano organizzano per mercoledì 26 settembre 2018, alle ore 20.30 presso la sala Agora’ di Lama Mocogno (via 24 Maggio, 11), un incontro con i propri iscritti lavoratori e pensionati, e aperto a tutta la cittadinanza, per informare e discutere sulla fusione dei comuni di Lama Mocogno e Montecreto.

L’incontro informativo ha l’obbiettivo di permettere una scelta consapevole da parte della popolazione in previsione del referendum del 7 ottobre 2018, quando i cittadini saranno chiamati ad esprimersi in merito alla fusione dei Comuni.

All’iniziativa parteciperanno i Sindaci dei comuni interessati.

La scelta della fusione è stata decisa la scorsa estate su iniziativa delle rispettive Amministrazioni comunali con l’intento di efficentare i servizi alla popolazione di due piccoli comuni che contano rispettivamente 2.700 abitanti Lama Mocogno e un po’ di 900 Montecreto.

Inoltre, la fusione fra i due comuni prevede l’erogazione di contributi regionali e nazionali, che potrebbero essere destinati a ridurre la tassazione locale e le rette dei servizi, produrre nuovi investimenti, potenziare nuovi servizi di promozione turistica, ecc…

Cgil e Cisl invitano la popolazione a partecipare numerosa. Sarà possibile fare domande agli amministratori presenti e chiarire dubbi e perplessità sulla fusione.