Fiorachella Indie Music Festival, a Fiorano il 21 1 22 settembre

Fiorano Free Music, l’associazione che nasce dal progetto culturale di promuovere e diffondere la musica e lo spettacolo dal vivo nel comune, chiude settembre con il ‘Fiorachella Indie Music Festival’, due giorni intensivi di festa, venerdì 21 e sabato 22 settembre 2018, a Villa Pace. “Per questo evento – spiegano scherzosamente ma non troppo gli organizzatori – che farà presto ombra al cugino statunitense Coachella, abbiamo scelto una location di eccezione: Villa Pace”.

Si parte il venerdì 21 settembre, dalle ore 21 fino alle 22.45 per un aperitivo con gli Under Disco Force: DjSet dal sound caldo e vintage ricercato con suoni funk jazz influenzati di synth cosmici. Si prosegue dalle 23 alle 24 con il live de Lemadorle, duo indie elettronico che sta scalando le classifiche di Spotify con milioni di ascolti, come “Ti amo il venerdì sera”.

Sabato 22 settembre si inizia, dalle 15.00 alle 16.30, con una lezione di yoga aperta a tutti, offerta dalla scuola Yoga&Movimento di Sassuolo. Seguono i concerti de i Vampa alle 17 e i The Glan alle 18.30.

Alle 20 l’azienda Formart, top sponsor e partner in crime, presenta l’evento Obiettivo Bellezza in cui coinvolge gratuitamente il pubblico. Alle ore 21 arrivano i Camillas, poi a seguire Francesco De Leo (frontman de L’Officina della Camomilla) per concludere Fiorachella con un bel DjSet di Radio Antenna 1 (Dj Andrea Nocetti e Dj Bonz).