Festa degli Angeli ieri a Casalecchio di Reno

Si è svolta nella giornata di domenica 16 settembre al Parco Rodari di Casalecchio di Reno, la 4^ edizione della “Festa degli Angeli”, la manifestazione nata per dire grazie alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile. Erano presenti Esercito, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana del Comitato di Bologna, Polizia Locale, Protezione civile, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Associazione Nazionale Alpini, Guardie Ecologiche Volontarie, Radio Amatori Casalecchio.

Nel corso della giornata è stato possibile assistere alle dimostrazioni delle varie Specialità e dei Corpi speciali. I Vigili del Fuoco di Bologna hanno portato in esposizione alcuni automezzi da intervento di ultima generazione, una gioia per piccoli e grandi visitatori che hanno potuto osservare da vicino il funzionamento di attrezzature ed indossare gli indumenti protettivi antincendio.

Durante la manifestazione, il saluto delle autorità locali e l’intervento di Patrizia Impresa, Prefetto di Bologna.

Non è mancata la benedizione dell’Arcivescovo di Bologna Monsignor Matteo Maria Zuppi, che ha trovato il tempo per posare sotto lo stand dei Vigili del Fuoco per un simpatico selfie.