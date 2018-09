Da Albinea a Perugia in pullman per partecipare alla marcia della pace

Il Comune di Albinea, attraverso il Comitato Gemellaggi e Pace, organizza la trasferta per partecipare alla tradizionale marcia Perugia-Assisi. “Rimettiamoci in cammino sulla via della pace” è la frase scelta per promuovere il viaggio che avrà luogo domenica 7 ottobre.Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti nel parcheggio di piazzale Lavezza alle ore 4.30. La partenza in pullman da Albinea è prevista per le 4.45. L’arrivo a Perugia e la partenza della marcia saranno alle 8.30. Poi pranzo libero e, alle 15, l’arrivo alla Rocca Maggiore di Assisi. Il rientro avverrà alle 17.

Sarà possibile scegliere se percorrere a piedi tutto il percorso da Perugia (24 chilometri), oppure partire da Santa Maria degli Angeli (5 chilometri).

La quota per partecipare è di 15 euro, da versare in contanti alla biblioteca Pablo Neruda (via Morandi 9) al momento dell’iscrizione e comunque non oltre martedì 2 ottobre.

Per informazioni contattare la biblioteca ai numeri 0522.590262 e 0522.590261, oppure scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.