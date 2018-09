Controllo di vicinato a Pratomavore, a Vignola incontro con i cittadini

Mercoledì 19 settembre alle 20,30, presso la sala dell’associazione “Età Libera” di via Geo Ballestri 265, è in programma un incontro sul “Controllo di vicinato”, organizzato dal quartiere di Pratomavore e dal Corpo Unico di polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, in collaborazione con il Comune. Per l’occasione interverranno i promotori dell’iniziativa per il quartiere, Maurizio Succi e Roberto Lolli, oltre a Fabio Venturelli e Tiziano Roncaglia, rispettivamente comandante e vice comandante del Corpo unico di polizia locale dell’Unione, l’assessore alla sicurezza Roberta Amidei e la presidente del comitato “Controllo di Vicinato – Parco dei Gemellaggi” Elisa Montanini.

“Ringrazio innanzitutto i promotori e tutti i cittadini del quartiere per l’impegno e la disponibilità prestata per costituire questo nuovo comitato – commenta l’assessore Roberta Amidei -. La collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni è fondamentale per ottenere risultati in termini di vivibilità del territorio. E’ una pratica, quella del “controllo di vicinato”, ovvero la segnalazione di fatti e persone sospetti alle forze dell’ordine, da diffondere anche in altre zone. Si tratta inoltre di un programma al quale crediamo con grande convinzione, e che sta già dando buoni risultati nella zona di Brodano, dove è attivo già da qualche tempo”.