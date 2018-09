Controlli dei carabinieri presso alcune scuole secondarie di secondo grado in provincia di Bologna

Avviata, d’intesa con i vari istituti scolastici, la campagna di prevenzione nei pressi degli istituti di formazione della Provincia. In tale quadro nella mattinata di oggi sono stati effettuati diversi controlli presso alcune scuole secondarie di secondo grado di Castel San Pietro Terme, Castel Maggiore, Vergato e Porretta Terme, da parte di 40 militari delle Compagnie Carabinieri di Imola, Borgo Panigale e Vergato, con l’ausilio di unità cinofile.

I servizi in questione, finalizzati in particolare a rinvenire sostanze stupefacenti hanno dato esito negativo, e verranno sistematicamente riproposti presso le diverse scuole della provincia, come disposto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Pierluigi Solazzo.

A ciò si aggiungeranno le attività preventive tese al contrasto dei reati predatori, realizzate tra l’altro attraverso cicli di conferenze tenute presso circoli per ricreativi, per anziani e parrocchie, il tutto finalizzato ad ampliare e consolidare la necessaria cornice di sicurezza non soltanto in favore dei più giovani, ma anche per le restanti fasce della popolazione considerate tra le più vulnerabili.