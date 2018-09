Col Forum UTE in viaggio a Caserta, San Leucio, Sant’Agata dei Goti e Montecassino

Forum UTE informa che sono aperte le prenotazioni per il viaggio di tre giorni – venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 – alla scoperta della meravigliosa Reggia di Caserta e al borgo vecchio, a San Leucio e alle sue antiche seterie, a Sant’Agata dei Goti (uno dei borghi più belli d’Italia) a e Montecassino.

Costi: € 365 (per minimo 35 persone) – € 415 (per minimo 25 persone) – Supplemento camera singola: € 50

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 22 settembre 2018 (ma è consigliato prenotare il prima possibile per assicurarsi i posti disponibili e anche al fine di agevolare l’organizzazione). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi telefonicamente ed esclusivamente a Danira Guidetti Calabrese 348 5495475.