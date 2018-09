Cavriago, dal sindaco gli auguri di buon anno scolastico

Stamattina sono iniziate le lezioni e a Cavriago l’anno scolastico è partito con il saluto del sindaco Paolo Burani e dell’amministrazione in via Bassetta. Il primo cittadino ha infatti accolto le famiglie ed i bambini che frequentano le lezioni nella struttura temporanea al parco dello sport. Ha salutato i bambini, i loro genitori e le insegnanti augurando a tutti buon anno scolastico.

Un anno scolastico che appunto parte con diverse novità, dato che per consentire i lavori di ristrutturazione della scuola Rodari in via Guardanavona, i bambini della primaria sono dislocati su tre plessi: alla De Amicis e agli ex Tigli (entrambe in via del Cristo) e appunto in via Bassetta. Anche la nuova dirigente scolastica Mariangela Fontanesi ha accolto gli alunni all’ingresso della scuola per augurare buon lavoro alle maestre, per presentarsi con i genitori e soprattutto per dare il benvenuto ai nuovi alunni delle classi prime.

Si ricorda che la struttura ospita cinque classi, due prime e due seconde, di scuola primaria. È antisismica e con isolamento termoacustico; è formata complessivamente da sei aule e due laboratori, spazi per il personale, servizi igienici, un corridoio centrale e uscite d’emergenza. È recintata, dotata di cortile e davanti ha un parcheggio da 91 posti auto.

E sabato, 22 settembre, anche la cittadinanza potrà visitare la nuova scuola: l’amministrazione comunale, in accordo con la dirigente scolastica, ha organizzato una mattina di “Scuola aperta”. Dalle 9 alle 12 si potrà vedere la struttura temporanea di via Bassetta, i cui lavori sono iniziati a luglio e sono durati due mesi. Sarà aperta e visitabile alla presenza del sindaco, degli assessori, dei tecnici, degli addetti ai lavori e del personale della scuola.