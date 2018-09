Carpi, prosegue il cantiere in corso Fanti

“Proseguono nei tempi previsti i lavori di manutenzione straordinaria di corso Fanti – annuncia il Vicesindaco e assessore al Centro storico del Comune di Carpi Simone Morelli – e che serviranno a rendere questo asse viabilistico e commerciale strategico per il centro storico ancora più bello e funzionale”.

Oggi, lunedì 17 settembre, è prevista infatti la prosecuzione del cantiere per il rifacimento della pavimentazione, con l’inizio dei lavori del secondo stralcio che interesseranno il tratto del corso che va da via Ciro Menotti a via Costa esclusa e che si dovrebbero concludere il 28 settembre: a partire da Piazza dei Martiri e in direzione ovest fino a via Ciro Menotti esclusa si può ora già vedere il corso nella sua nuova veste. Il traffico veicolare sarà riservato (da piazzale Marconi fino allo sbarramento di via Costa) ai soli mezzi dei residenti e diretti alle attività commerciali, mentre via Santa Chiara verrà chiusa e sarà possibile percorrerla a doppio senso di marcia (sempre solo per i veicoli dei residenti e diretti alle attività) fino allo sbarramento di corso Fanti, con ingresso da via De Amicis. Modificata con l’inversione del senso di marcia la circolazione in via Battisti fino a piazzale Bertesi. Il tratto di corso Fanti interessato dai lavori sarà comunque percorribile esclusivamente da biciclette e pedoni.

Le linee del servizio di trasporto pubblico Arianna modificheranno anch’esse i loro percorsi, passando per viale Manzoni.