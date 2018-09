A Sassuolo più di 45.000 visitatori per festivalfilosofia

Uno straordinario successo che conferma, ancora una volta, la bontà della formula del FestivalFilosofia capace di attirare migliaia di persone a Sassuolo per tre giornate, quest’anno, dedicate a “Verità”.

Sono stati 45.520 i visitatori che quest’anno hanno preso parte alla tre giorni sassolese del Festival, riempiendo piazza Garibaldi o piazzale Avanzini per le lezioni, ma anche Palazzo Ducale, il Museo Bertozzi &Casoni, PaggeriArte e villa Giacobazzi per i tanti eventi collaterali dedicati ai più piccoli o agli appassionati d’arte. Un bilancio decisamente in crescita rispetto al Festival dello scorso anno, che già aveva toccato il record della manifestazione, e che si era attestato sulle 43.761 unità.

“Ancora una volta – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Giulia Pigoni – Sassuolo dimostra di essere una città capace di accogliere ed interessare migliaia di persone con eventi culturali di portata nazionale come il FestivalFilosofia.è stato meraviglioso, ancora una volta, ammirare le vie e le piazze del centro storico cittadino colme di persone arrivate da ogni dove per assistere alle lezioni dei filosofi, divertirsi e riflettere agli spettacoli serali, godere di buona musica e arte in location meravigliose . Aspettiamo tutti quanti il prossimo anno, quando il tema sarà “persona” per superare ancora una volta il record di visitatori”.