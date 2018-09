A Castelfranco Emilia a scuola oltre 4.500 studenti

Al via l’anno scolastico per 4.670 alunni castelfranchesi. Per tutte le scuole statali e private paritarie presenti nel territorio comunale, ieri, lunedì 17 settembre, è stato il primo giorno in aula, mentre i nidi e le scuole dell’infanzia paritarie comunali hanno già iniziato lo scorso 3 settembre.

Sono come sempre molto significativi i numeri del sistema scolastico castelfranchese anche per l’anno scolastico 2018/2019: 508 iscritti al pre/post scuola e 303 al trasporto scolastico; 1.693 gli iscritti alla mensa (scuola dell’infanzia e classi di scuola primaria a tempo pieno); 197 gli alunni con disabilità seguiti con sostegno educativo assistenziale e 15 quelli con disabilità seguiti con tutor alle scuole superiori.

Il Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione, Infanzia e Adolescenza Maurizia Cocchi Bonora ha portato direttamente il saluto dell’Amministrazione comunale in alcune scuole del territorio comunale: “Auguriamo buon lavoro agli studenti e alle loro famiglie, ai dirigenti, ai docenti, al personale amministrativo e ausiliario. Riteniamo che le istituzioni scolastiche siano essenziali per la preparazione culturale e morale dei nuovi cittadini. Scuola e formazione rappresentano valori fondanti al centro della crescita dei giovani e della vita della comunità perché la scuola è il luogo dell’educazione e dell’intelligenza dove si impara la stessa lingua e si fanno tante cose assieme. L’Amministrazione si sente particolarmente vicina ai bambini e ai ragazzi che, quest’anno, iniziano un nuovo percorso scolastico. A loro è rivolto il più affettuoso augurio perchè questo percorso si dimostri basato sui valori dell’impegno, dell’amicizia e della solidarietà, e sia anche ricco di soddisfazioni”.