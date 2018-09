65enne denunciato a Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Personale della Squadra Volante, ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 65 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un soggetto uscire da un garage di via Fusco e darsi a precipitosa fuga alla vista della Polizia. All’interno dell’autorimessa, il cui portone basculante era aperto, gli agenti hanno rintracciato il 65enne, il quale spontaneamente ha consegnato agli operatori due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 2,0 grammi.

La successiva perquisizione locale ha dato esito positivo: sono stati infatti rinvenuti, tra garage e abitazione sovrastante, un panetto di hashish di grammi 6,4 e sei involucri in cellophane termosaldati contenenti 5,6 grammi di cocaina. Accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, il 65enne è risultato gravato da diversi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti.