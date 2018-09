14enne finisce nei guai a Modena dopo aver rubato da H&M

Nella giornata di sabato personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà una cittadina italiana minorenne resasi responsabile del reato di furto aggravato ai danni dell’esercizio commerciale H&M di via Emilia Centro.

La ragazzina, quattordicenne, aveva asportato, nascondendoli dentro lo zaino, due capi di abbigliamento del valore commerciale di 34,98 euro. Al momento di uscire dal negozio, le barriere antitaccheggio si sono attivate e la ragazza è stata fermata dall’addetto alla sorveglianza, che ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.

La giovane, che non risulta avere a proprio carico precedenti di Polizia, è stata accompagnata in Questura per le formalità di rito e affidata all’esercente la potestà genitoriale. I capi di abbigliamento non risultano rivendibili in quanto danneggiati.