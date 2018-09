L’iridato precede la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Vettel. Quarto Bottas e quinto Raikkonen. Alla partenza subito safety car per un contatto tra le Force India di Ocon (ritirato) e Perez. Hamilton, partito in pole, prende il largo. Il britannico mantiene il comando e va a centrare il 69°successo in carriera (7° stagionale) che gli permette di allungare in classifica su Vettel (+40punti).