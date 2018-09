Domani al via l’anteprima di Poesia Festival 2018

Poesia Festival 2018 in anteprima: la kermesse offre anche in questa sua quattordicesima edizione una preview – domani e martedì 18 settembre – a ingresso libero e gratuito, dedicata a Poesia e Salute e Poesia e Dolore. Lo spettacolo previsto martedì sera alle 21.00 al Teatro delle Passioni di Modena Ifigenia in Cardiff con Roberta Caronia è però rinviato a data da destinarsi a causa di sopraggiunti impegni dell’attrice.

Si comincia a Modena domani pomeriggio a Modena (ore 17.00 Teatro del Tempio, Viale Caduti in Guerra, 196) con Poesia e Salute. In corrispondenza con la giornata mondiale dell’Alzheimer, il 21 settembre, il Poesia Festival insieme all’AUSL e all’Università di Modena propone un incontro di riflessione sul delicato tema con i poeti, critici, attori, medici, personale di assistenza e ospiti delle strutture di degenza di Modena: Roberto Alperoli, Beatrice Schirosi, Francesca Niviani, Umberto Banci, Martino Belvedere Murri, Alberto Bertoni, Roberto Galaverni, Marco Bertolotti, Isa Ruffilli. Ad accompagnarli le note della chitarra di Andrea Candeli.

A partire dalle ore 21.00 invece presso il MUSA – Museo della Salumeria a Castelnuovo Rangone (via Zanasi 24) ha luogo una serata dedicata a Pablo Neruda. Confesso che ho vissuto: il massimo poeta cileno rivive nel racconto biografico di Stefano Lusardi e nella lettura di Claudio Calafiore e Andrea Santonastaso (foto). L’atmosfera latina ha sempre circondato un autore complesso e ansioso nel suo narrare la vita. Come dice il titolo della sua opera più famosa, Canto general, la poesia di Pablo Neruda vuole abbracciare tutti gli aspetti dell’esistenza. Durante la serata i più famosi versi d’amore si uniranno alla forza della denuncia politica e allo spirito di fratellanza universale.

A seguire Tommaso Di Francesco – ha rappresentato con costanza e passione le contraddizioni della società italiana e continua tutt’oggi senza mai mancare di forza e senso critico – legge le sue poesie. La serata sarà accompagnata da interventi musicali di Alessia Martegiani e Maurizio Di Fulvio.

Non manca poi un nutrito programma di eventi collaterali organizzati nell’ambito di Poesia Festival 2018: domani si parte con Note in libertà a Savignano sul Panaro (loc. Mulino Casa della Cultura, Via Andrea Costa, 112, ore 20.30): uno spettacolo allegro ed evocativo, in cui musica e poesia si passano la parola per riflettere sulla libertà di essere, di pensare, vivere e fare arte. Alberto Garrandés, giovane pianista cubano, eseguirà un mix di brani di composizioni personali. Giulia Garagnani, attrice, interpreterà brani poetici di grandi autori e di poeti meno noti. A cura dell’associazione Ponte Alto Graziosi che offrirà un aperitivo di benvenuto a tutti i partecipanti.

Poesia Festival 2018 avrà come protagonisti, nei prossimi giorni, grandi nomi come i poeti Livia Chandra Candiani, Valerio Magrelli, Giuliano Scabia, Giancarlo Pontiggia, Bianca Maria Frabotta, Daniela Attanasio, Marcello Fois, Paolo Fabrizio Iacuzzi, Renzo Paris, Roberto Pazzi, Enrico Testa, Giovanna Vivinetto, artisti come Angelo Branduardi, James Senese, Fabio Concato e il rapper Ghemon e grandi intellettuali come Giulio Ferroni e Marzio Barbagli concorreranno a dar voce al nostro tempo in una cornice che è uno dei grandi repertori di bellezza, arte, gastronomia ed eccellenze produttive del nostro Paese.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. Per informazioni e dettagli sul programma www.poesiafestival.it