Tripletta di Pazzini in campo sin dal primo minuto complice l’infortunio di Di Carmine. Ad aprire le marcature per il Verona era stato Laribi. Il gol della bandiera per il Carpi è di Poli. Il Carpi sottotono rimane a 0 in classifica. L’Hellas è secondo a 7 punti (grazie alla vittoria a tavolino a Cosenza).