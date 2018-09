17 anni e ruba nelle case: denunciato a Bagnolo in Piano

In pieno giorno non ha esitato a introdursi nelle pertinenze di una privata abitazione di Bagnolo in Piano raggiungendo il garage per rubare una bicicletta. Scoperto dal proprietario allertato dall’abbaiare del cane, non si è composto. Con l’intento di far credere di aver sbagliato casa ha riferito di essere l’amico di un ragazzo che abitava lì vicino e quindi si è allontanato.

Il proprietario di casa poco dopo ha notato che la sua bicicletta, in origine parcheggiata all’interno del garage, era posata sul muro della recinzione del cortile dove era stata portata dal giovane sconosciuto che materializzato di aver subito un tentativo di furto, ha formalizzato la relativa denuncia ai carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano. I militari di Bagnolo in Piano sono quindi partiti dall’unico indizio posseduto ovvero il nome dell’amico del ladruncolo abitante a Bagnolo in Piano ed estraneo ai fatti. Da qui sono partite le indagini dei carabinieri di Bagnolo che hanno trovato un importante svolta dall’analisi degli amici di facebook del ragazzo bagnolese. Qui i militari hanno individuato un profilo di un ragazzo 17enne risultato corrispondere per descrizione al ladruncolo sorpreso dal derubato. Le sue responsabilità in ordine al reato di tentato furto sono giunte direttamente dalla vittima che in un’apposita seduta di individuazione fotografica a cui è stato sottoposto, riconosceva nel 17enne l’autore del tentato furto. Acquisti i dovuti riscontri il ragazzo è stato quindi denunciato.