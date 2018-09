Ventenne fermato con mezzo etto di droga in auto

Fermato dai carabinieri di San Martino in Rio, durante le rituale procedure di identificazione, ha mostrato evidenti segnali di preoccupazione che congiunti all’odore di marjuana sprigionatosi dall’abitacolo dell’auto ha indotto i militari ad approfondire i controlli culminati con il rinvenimento di 51 grammi di marjuana.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di San Martino in Rio hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 20enne reggiano, sequestrandogli quanto illecitamente detenuto.

E’ successo poco dopo le 2.30 dell’altra notte quando una pattuglia di carabinieri della stazione di san Martino in Rio durante un servizio di pattuglia procedevano al controllo in via Roma di quel centro di un’autovettura ferma con all’esterno un ragazzo. Durante le procedure di identificazione i carabinieri si insospettivano non solo per la preoccupazione trapelata dal volto dei ragazzi quanto per l’odore di marjuana nell’abitacolo dell’auto. L’ispezione successiva portava al rinvenimento di mezzo etto di marjuana nascosta all’interno di una busta di cellophane riposta nel bagagliaio. Nello zaino riposto nell’abitacolo i militai hanno trovato un tritaerba con all’interno un grammo di marjuana. Alla luce di quanto emerso il giovane veniva denunciato alla Procura reggiana in ordine al riferimento normativo violato.