E’ stato fermato dalla Polizia il presunto autore della violenta rapina ai danni di un ragazzo di 23 anni, aggredito e malmenato nella notte tra martedì e mercoledì nella zona della ex Manifattura Tabacchi.

Il fermo è stato convalidato ieri con custodia cautelare in carcere. La vittima, rapinata di pochi euro, era finita ricoverata in Rianimazione al Maggiore in coma farmacologico per le lesioni subite ma non è in pericolo di vita.