Non rispetta foglio di via obbligatorio, denunciato

Sicuramente pensava di non essere fermato J.M. ventisettenne di origine marocchina, residente a Castellarano che a bordo di una Volkswagen Polo percorreva via Molinazza in località Fellegara, diretto a Reggio Emilia. Invece è incappato in un posto di controllo stradale della Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia.

Gli agenti coordinati dal Comm. Mazzoni Ermanno, stavano effettuando un controllo con l’apparecchiatura targa system, lo strumento ha segnalava l’assenza di assicurazione sul veicolo. La pattuglia fermava immediatamente l’auto e non solo aveva la conferma che l’auto era senza assicurazione ma anche chi la guidava aveva problemi perché il guidatore non esibiva la patente di guida ma solo la carta d’identità. E’ bastato poco agli agenti per accertare attraverso la centrale operativa che il conducente non risultava essere titolare di patente, inoltre è emerso che al soggetto era stato notificato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Scandiano emesso dal Questore di Reggio Emilia. A questo punto la pattuglia non ha potuto fare altro che redigere gli atti cioè l verbale per mancanza di copertura assicurativa che prevedeva il sequestro del veicolo, il verbale per circolazione senza patente di guida che prevedeva il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, e la denuncia alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per non avere rispettato l’ordine del Questore. Complessivamente il sig. J.M. dovrà pagare 5.849,00 euro, lo stesso si è giustificato dicendo che era in corso il passaggio di proprietà e credeva che la vecchia proprietaria non avesse fatto il passaggio dell’assicurazione.

La Polizia Municipale invita a non mettere nella disponibilità dei nuovi acquirenti i veicoli prima che il passaggio di proprietà sia perfezionato perché la vecchia proprietaria si vedrà recapitare i verbali come obbligata in solido per le violazioni commesse da J.M. Anche chi vuole vendere auto via web deve prestare attenzione a non mettere a disposizione i veicoli prima di avere fatto il passaggio di proprietà per lo stesso motivo.