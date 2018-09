Incontro con il sindaco di San Donato di Ninea

Nella Sala delle Vedute del Castello di Spezzano si è svolto l’incontro istituzionale con la delegazione di San Donato di Ninea, guidata dal sindaco Jim Di Giorno, in occasione del trentesimo anniversario della firma del patto di gemellaggio con il comune montano del Pollino in provincia di Cosenza, dal quale in tanti sono partiti per trovare lavoro nel distretto ceramico; così tanti che una linea di pullman continua ad unire le due località. Molti di loro, insieme ad altri corregionali, hanno fondato il Circolo Oasi, che ha sede presso il Centro d’Incontro di Via Cameazzo dove questa sera, sabato 15 settembre, si festeggia la IV Sagra del Maiale con cena a prenotazione obbligatoria, musica, piano bar e karaoke.

All’incontro al Castello di Spezzano hanno partecipato per il Circolo Oasi il presidente Innocenzo Capano e Filomena Campolongo, già consigliere comunale, per l’amministrazione comunale il sindaco Francesco Tosi, il vicesindaco Morena Silingardi, gli assessori Davide Branduzzi e Monica Lusetti. Oggi pomeriggio il sindaco Di Giorno partecipa alla inaugurazione del campo di calcio in sintetico al Parco Roccavilla ed ha già invitato a scendere a San Donato di Ninea in occasione della XXVIII Festa d’Autunno.